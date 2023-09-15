Уральский мэр попал под уголовную статью. Его членство в ЕР приостановят

Свердловские единороссы приостановят членство в партии главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова из-за того, что он попал под следствие.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова в соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство его в партии будет приостановлено на ближайшем заседании Президиума регионального политсовета. В случае признания судом его виновности в совершении инкриминируемого преступления, он будет исключен из «Единой России»», – сообщает пресс-служба областного отделения ЕР.

По данным портала TagilCity.ru, Летникова подозревают в растрате – якобы он использовал служебный транспорт для поездки в санаторий с женой. В 2018 году жители Горноуральского городского округа выходили на митинг с требованием отправить Летникова в отставку из-за коммунальных проблем.

Менее года назад его переизбрали на второй срок полномочий.

Фото: TagilCity.ru

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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