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Вторник, 24 июля 2018, 14:13 мск

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Жители Горноуральского вышли на митинг: вода грязная, газа нет, мэр не работает – верните выборы

Сегодня жители Горноуральского городского округа вышли на митинг, на котором указали местным властям на существующие проблемы.

Как рассказал РИА «Новый День» один из участников митинга, Николай Червонец, больных вопросов в муниципалитете много. Один из них – экологическая ситуация; в округе не работают очистные сооружения, вода в реках загрязнена. С большим отставанием идет газификация: к некоторым улицам газопроводы подведены еще несколько лет назад, но их никак не могут подключить. Несанкционированные свалки не убираются. Горячей воды в домах в летние месяцы нет. Глава округа, Дмитрий Летников, на немногих встречах с населением обвиняет в запущенных проблемах своего предшественника Николая Кулиша, а также ссылается на нехватку денег в местном бюджете.

Сегодня участники митинга приняли резолюцию, которую намерены направить губернатору Евгению Куйвашеву, полпреду президента Николаю Цуканову и в штаб ОНФ. В обращении они просят помочь им решить указанные проблемы, а кроме того, указывают на то, что избранный по конкурсу глава не справляется со своими обязанностями и просят вернуть им прямые выборы. К митингующим никто не вышел: сам глава сейчас в отпуске.

Добавим, что предыдущий глава, Николай Кулиш, тоже не пользовался у народа особой любовью. Например, в 2014 году местная дума так и не смогла однозначно оценить отчет о его работе. У депутатов не хватило голосов ни для того, чтобы принять отчет, ни для того, чтобы отклонить его. Затем в округе прошло несколько акций протеста за отставку главы. Сам он однажды на заседании областного правительства объяснил свои трудности тем, что у него не хватает людей, а на 36 сотрудников администрации возложено 330 видов полномочий. В конце 2017 года Кулиш ушел на пенсию, а по конкурсу был избран Дмитрий Летников.

Горноуральский, служба информации

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