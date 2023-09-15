«Вместо уроков смотрят «Смешариков»: из школы № 22 в Екатеринбурге уволились 20 педагогов (ФОТО)

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг школы № 22. За лето отсюда уволилось 20 педагогов, и сейчас многих уроков просто нет. А если что-то ставят в расписание, то вместо учителя детей учат мультики, например, вчера на биологии в 5 классе смотрели «Смешариков».

Сегодня родители учащихся школы № 22 на Уралмаше пришли к директору школы Илье Смирнову, из-за которого, по их словам, и случился массовый исход педагогов. Мам и пап долго не пускали даже в ворота школы. А когда директор все-таки согласился их принять, он наотрез отказался говорить в присутствии СМИ.

В частной беседе мама ученицы 9 класса Наталья рассказала, в чем основные претензии. «В нашей школе такая ситуация, что с июня по август уволились порядка 20 педагогов. Дети остались без биологии, географии, русского языка, литературы и других уроков. Родители обращались в департамент образования Екатеринбурга, где ответили, что на 1 сентября в школе нет вакансий педагогов, все закрыты – все ответы есть на руках у нас. Но это не так. Моя дочь учится в 9 классе, и в 2024 году ей надо сдавать ОГЭ. Она хочет сдавать биологию, но учителя биологии нет, и, соответственно, подготовка невозможна. Даже в расписании 9 класса нет уроков биологии. А в 5 классе вчера биологию поставили, но дети на уроке просто смотрели «Смешариков», – рассказала Наталья.

Со слов родителей, учителя ушли из-за нового директора. Якобы Илья Смирнов обращался с ними по-хамски, прием вел только по записи. Уволились в том числе педагоги, которые работали по 20-40 лет.

Родители написали обращения в прокуратуру Орджоникидзевского района, Рособрнадзор. Ответов пока нет.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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