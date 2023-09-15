Мэрия и министерство образования прокомментировали скандал в школе № 22, откуда массово уволились учителя

Мэрия Екатеринбурга и министерство образования Свердловской области прокомментировали ситуацию вокруг школы № 22, из которой за три месяца поувольнялись педагоги. По данным официальных ведомств, из учебного учреждения действительно ушли 12 учителей, но еще 70 продолжают работать. Ушедшим ищут замену. А пока их нагрузку заберут другие.

«Сейчас в школе № 22 работают 70 педагогов. В последнее время по личным причинам из учреждения уволилось 12 учителей, 4 из которых вышли на пенсию. Найти оперативно новых педагогов не удалось, поиск продолжается. Реализация учебных программ в образовательной организации выполняется в полном объеме посредством замен другими педагогами», – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, добавив, что держат ситуацию на контроле.

В министерстве образования Свердловской области рассказали, что сегодня с родителями встречался руководитель департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Он проинформировал, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями и предпринимаются все меры по поиску новых педагогов. Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова», – добавили в министерстве.

Тем временем родители, которые сегодня попали на встречу с директором школы № 22 Ильей Смирновым, сообщили «Новому Дню», что на вопросы руководитель школы по сути не ответил.

«Директор не ответил ни на один наш вопрос. Сказал, что ищут педагогов. По поводу биологии в 9 классе, по которой будет ОГЭ в этом году, директор сказал, что будут приходить студенты из институтов и готовить к экзаменам», – рассказали родители после встречи с Ильей Смирновым.

Как ранее писал «Новый День», сегодня десятки недовольных родителей пришли в школу № 22 на Уралмаше. С их слов, за три месяца из учреждения уволились 20 педагогов. У детей в расписании нет ни русского языка, ни литературы, ни биологии, ни многих других предметов. При этом кому-то в этом году нужно будет сдавать ОГЭ, а подготовка к нему не ведется. Вчера пятиклассникам вместо урока биологии показывали «Смешариков». По данным родителей, учителя уволились из-за конфликта с новым директором Ильей Смирновым. Официально эту информацию (о причинах ухода) в министерстве и депортаменте не прокомментировали.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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