В Сосьве сданы 34 коттеджа и 65-квартирный дом для погорельцев (ФОТО)

В пострадавших от природных пожаров населенных пунктах завершается строительство жилья для людей, потерявших дома.

Как сообщает ДИП, в Сосьве для них построены 34 индивидуальных коттеджа площадью от 42 до 90 квадратных метров. В каждом доме – чистовая отделка под ключ со всей необходимой сантехникой, установлены котел отопления и водонагреватель, а на кухне – электроплита с духовкой. На участках для жителей пробурены скважины, устроены автономные канализации.

Кроме того, в Сосьве сдан 3-этажный дом на 65 квартир. Планируется, что уже на следующей неделе здесь подключат тепло. Сейчас строители завершают работы по благоустройству территории, укладку асфальта. В квартирах установлена сантехника, бойлеры, электрические плиты, на пол постелен линолеум. Сюда переедут 54 семьи.

В поселке Таежный выполнен монтаж 26 домокомплектов – это будут каркасные дома на винтовых сваях. В 15 из них уже завершены внутренние отделочные работы, а три дома полностью готовы к приемке.

Напомним, в конце апреля 2023 года только в Сосьве сгорело более ста жилых домов. Также крупный пожар произошел в поселке Таежном Ирбитского МО. В июле страшный пожар в селе Шайдуриха уничтожил 41 дом.

На оказание пострадавшим от пожаров гражданам единовременной материальной и финансовой помощи было выделено более 95,3 млн рублей. На строительство новых домов в пострадавших от пожаров населенных пунктах – около 860 млн рублей. На предоставление единовременной выплаты в целях приобретения гражданами жилых помещений взамен утраченных – около 200 млн рублей.

Сосьва, Елена Владимирова

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