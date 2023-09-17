В Екатеринбургском зоопарке умерла белая медведица

Сегодня стало известно о смерти медведицы Айны, которая много лет прожила в одном вольере с Умкой. Информацию об этом разместили на официальном портале мэрии.

«В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», – отмечают в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что Умка скончался в апреле 2021 года. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровозлияние в мозг. Кроме того, у него был рак печени.

После большой реконструкции вольера в зоопарк Екатеринбурга приехала медведица Хатанга. Она быстро завоевала любовь екатеринбуржцев – животное очень любит плавать и играть.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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