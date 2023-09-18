В Екатеринбурге женщина упала под поезд метро (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром женщина упала на рельсы метро и попала под поезд. Пострадавшую увезли на «скорой», о ее состоянии пока ничего не известно. Движение поездов было остановлено.

Инцидент произошел в самый час пик на станции Космонавтов. По словам очевидцев, женщина упала прямо под поезд, ее затянуло под вагон. Причины инцидента пока не известны.

Движение поездов на проспекте Космонавтов, Динамо, Площади 1905 года было остановлено. Люди пытаются добраться до места назначения альтернативными видами транспорта. Цены на метро взлетели:например, от Динамо до улицы Радищева – 500 рублей.

UPD: В мэрии города сообщили, что в 09-15 движение поездов возобновилось.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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