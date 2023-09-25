российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 сентября 2023, 12:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Упавшая на рельсы метро женщина по-прежнему в тяжелом состоянии

39-летняя екатеринбурженка, которая неделю назад упала на рельсы метро, до сих пор находится в реанимации. «Состояние стабильно тяжелое, в сознании», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

В конце минувшей недели женщина перенесла уже вторую операцию. Медики продолжают делать все для улучшения состояния пострадавшей. Напомним, несчастный случай произошел утром 18 сентября на станции «Проспект Космонавтов». По свидетельствам очевидцев, женщина слишком близко подошла к подъезжающему поезду и упала на рельсы – ее затянуло под вагон. Родственники пострадавшей рассказали, что женщина беременна на третьем месяце. Возможно, у нее резко закружилась голова, и поэтому она упала.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Упавшая на рельсы в метро женщина перенесла вторую операцию / В Екатеринбурге женщина упала под поезд метро (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,