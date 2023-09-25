Упавшая на рельсы метро женщина по-прежнему в тяжелом состоянии

39-летняя екатеринбурженка, которая неделю назад упала на рельсы метро, до сих пор находится в реанимации. «Состояние стабильно тяжелое, в сознании», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

В конце минувшей недели женщина перенесла уже вторую операцию. Медики продолжают делать все для улучшения состояния пострадавшей. Напомним, несчастный случай произошел утром 18 сентября на станции «Проспект Космонавтов». По свидетельствам очевидцев, женщина слишком близко подошла к подъезжающему поезду и упала на рельсы – ее затянуло под вагон. Родственники пострадавшей рассказали, что женщина беременна на третьем месяце. Возможно, у нее резко закружилась голова, и поэтому она упала.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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