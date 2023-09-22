Упавшая на рельсы в метро женщина перенесла вторую операцию

Медики рассказали о состоянии пострадавшей женщины, упавшей на рельсы в метро Екатеринбурга. Пациентка перенесла вторую операцию. Она по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили в пресс-службе областного минздрава.



Несчастный случай произошел утром 18 сентября на станции «Проспект Космонавтов». По свидетельствам очевидцев, женщина слишком близко подошла к подъезжающему поезду и упала на рельсы – ее затянуло под вагон. Родственники пострадавшей рассказали, что женщина беременна на третьем месяце. Возможно, у нее резко закружилась голова, и поэтому она упала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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