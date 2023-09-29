Врачи рассказали о состоянии 39-летней женщины, упавшей под поезд метро

39-летнюю женщину, которая полторы недели назад упала на рельсы метро, наконец-то перевели из реанимации в общую палату. Ее состояние врачи оценивают как «средне тяжелое», – сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 18 сентября. Женщина на станции «Проспект Космонавтов» упала прямо перед идущим поездом. По свидетельствам очевидцев, женщина слишком близко подошла к подъезжающему поезду и упала на рельсы – ее затянуло под вагон. Родственники пострадавшей рассказали, что женщина беременна на третьем месяце. Возможно, у нее резко закружилась голова, и поэтому она упала.

Пострадавшую госпитализировали, врачи провели две операции. Женщина долго оставалась в реанимации в тяжелом состоянии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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