На станции метро «Чкаловская» человек упал на рельсы

Сегодня около 8 часов утра мужчина упал на рельсы на станции «Чкаловской» екатеринбургского метрополитена.

В течение некоторого времени пассажиры не могли уехать со станций «Ботаническая», «Чкаловская» и «Геологическая», но вскоре движение было восстановлено. Мужчину подняли на платформу, он не пострадал, так как машинист успел затормозить.

Напомним, 18 сентября на станции «Проспект Космонавтов» женщина слишком близко подошла к подъезжающему поезду и упала на рельсы – ее затянуло под вагон. Родственники пострадавшей рассказали, что женщина беременна, на третьем месяце. Возможно, у нее резко закружилась голова, и поэтому она упала. Пострадавшую госпитализировали, врачи провели две операции. Пациентка долго оставалась в реанимации в тяжелом состоянии. По последним данным, состояние ее стабильное, средней тяжести, все необходимое лечение она получает в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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