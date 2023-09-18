В Уральском ГУ Банка России – новый руководитель

С сегодняшнего дня Уральское главное управление Банка России возглавила Марина Мясникова. С 2018 года она была руководителем Волго-Вятского отделения.
«Марина Мясникова окончила Самарский экономический институт, прошла обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В Банке России она работает более 30 лет, большую часть из которых занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре», – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Напомним, предыдущий руководитель Уральского управления Рустэм Марданов прекратил свою работу с 1 мая 2023 года. Он перешел на пост главы управления Банка России по Центральному федеральному округу.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube