В Уральском ГУ Банка России – новый руководитель

С сегодняшнего дня Уральское главное управление Банка России возглавила Марина Мясникова. С 2018 года она была руководителем Волго-Вятского отделения.

«Марина Мясникова окончила Самарский экономический институт, прошла обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В Банке России она работает более 30 лет, большую часть из которых занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре», – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Напомним, предыдущий руководитель Уральского управления Рустэм Марданов прекратил свою работу с 1 мая 2023 года. Он перешел на пост главы управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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