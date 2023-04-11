Глава Уральского управления Банка России покидает пост

Рустэм Марданов с 1 мая прекращает свою работу в должности руководителя Уральского главного управления Банка России. Вместо него исполнять обязанности временно будет Евгений Барышников.

Рустэм Марданов с мая будет руководить Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу. Нынешний начальник Надежда Иванова с сегодняшнего дня выходит на пенсию.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, имена кандидатов на освобождающийся пост руководителя пока неизвестны. С 1 мая и.о. будет назначен Евгений Барышников, который с 2017 года работает в должности первого заместителя.

Рустэм Марданов стал главой Уральского ГУ в декабре 2018 года, на эту должность он пришел с поста премьер-министра Республики Башкортостан.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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