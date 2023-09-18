Женщина, упавшая на рельсы метро, находится в тяжелом состоянии

Женщина, которая утром упала на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов», в тяжелом состоянии доставлена в больницу №36. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пациентка в тяжелом состоянии, у нее сочетанные травмы», – сообщили в минздраве.

По информации е1.ru, которые ссылаются на мать женщины, ей 39 лет и она находится на третьем месяце беременности. В метро ей скорее всего стало плохо.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром на станции «Проспект Космонавтов». Женщина упала на рельсы, ее затащило под вагон поезда. Движение поездов было остановлено.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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