Акции Ирбитского молочного завода выставили на продажу

Правительство Свердловской области выставило на продажу 49% акций Ирбитского молочного завода.

Начальная цена пакета – 1 млрд 170 млн рублей, шаг аукциона – 5 млн 850 тысяч рублей, торги назначены на 16 октября.

Напомним, депутаты Свердловского заксобрания дали согласие на продажу 49% акций АО «Ирбитский молочный завод», принадлежащего региону, 1 августа. Замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов рассказал им, что на конец прошлого года рыночная стоимость акций составляла 1 млрд 170 млн рублей. По словам чиновника, продажа акций позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, а также привлечь инвестиции в развитие данного производства и способствовать развитию конкуренции на рынке молочной продукции.

Кто именно собирается купить акции молзавода, министр не сказал. «Потенциальные покупатели есть. Кто, я оставлю за скобками, потому что покупатель будет выявлен в ходе открытых торгов. Но интерес есть», – заявил он.

Ирбит, Елена Владимирова

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