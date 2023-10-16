Московская компания выкупила половину акций Ирбитского молзавода

Правительство Свердловской области продало с аукциона 49% акций Ирбитского молочного завода.

Как сообщается на портале ГИС «Торги», акции купило акционерное общество «СмартПроект» за 1 млрд 175 млн 850 тысяч рублей. Компания создана менее года назад, находится в Москве, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Напомним, депутаты Свердловского заксобрания дали согласие на продажу 49% акций АО «Ирбитский молочный завод», принадлежащего региону, 1 августа. Замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов рассказал им, что на конец прошлого года рыночная стоимость акций составляла 1 млрд 170 млн рублей. По словам чиновника, продажа акций позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, а также привлечь инвестиции в развитие данного производства и способствовать развитию конкуренции на рынке молочной продукции.

Ирбит, Елена Владимирова

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