Свердловские власти продадут еще 25% акций Ирбитского молочного завода

Правительство Свердловской области намерено продать еще 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». После этого в собственности у региональных властей останется только 26%.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания области, изменения в программу приватизации госимущества уже рассмотрели на заседании профильного комитета. Перед депутатами выступила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Она рассказала, что на предприятии разработана большая инвестпрограмма, для реализации которой требуется привлечение негосударственных инвестиций. После сделки в государственной собственности Свердловской области сохраняется пакет акций в размере 26% уставного капитала, что позволит участвовать в принятии решений по вопросам деятельности общества, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году правительство Свердловской области продало 49% акций Ирбитского молочного завода. Пакет купило связанное с группой «Синара» акционерное общество «СмартПроект» за 1 млрд 175 млн 850 тысяч рублей. Тогда замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов заявил, что продажа акций позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, а также привлечь инвестиции и способствовать развитию конкуренции на рынке молочной продукции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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