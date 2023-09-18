Задержки Red Wings снова вызвали сдвиги в расписании

У авиакомпании Red Wings снова сбои в расписании – из-за задержек, которые начались в выходные (Анталья – Сочи 16 сентября, Домодедово – Сочи, Кутаиси – Москва, Москва – Стамбул, Москва – Ереван 17 сентября) сдвинулись и вылеты из Екатеринбурга.

Так, рейс Екатеринбург – Анталья, который должен был вылететь сегодня в 08:30, отправится в 14:30. Самолет из Кольцово в Нурсултан вылетит с задержкой в 4 часа. На пять часов задерживается рейс из Екатеринбурга в Саратов, сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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