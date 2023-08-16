СКР возбудил дело против Red Wings из-за оказания небезопасных услуг

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings (ч. 1 ст. 238 УК России). Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Согласно материалам следствия, 13 августа ответственные за техническую эксплуатацию воздушного судна лица из числа работников Red Wings приняли решение о выполнении рейса по маршруту Анталья – Москва для перевозки свыше 400 пассажиров при неисправности установки, которая отвечает за систему кондиционирования внутри авиалайнера и запуск двигателей без использования наземного оборудования.

«В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха», – заявили в СКР.

Следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. «Кроме того, в рамках расследования будут проверены иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией», – сказано в сообщении.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Red Wings из-за задержек рейсов перевозчика.

Как сообщал «Новый День», веерные задержки рейсов Red Wings начались 12 августа. Два из трех Boeing-777, используемых перевозчиком на дальних направлениях, сломались. В результате туристы из Екатеринбурга два дня не могли улететь в Турцию, а отдыхавшие в Анталье – вернуться домой. Также задерживались и отменялись рейсы авиакомпании в других городах России. По договоренности с авиакомпанией Pegas Fly («Икар») часть пассажиров вывозили дополнительными рейсами.

Москва, Наталья Петрова

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