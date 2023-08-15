Red Wings продолжает задерживать и отменять рейсы

Авикомпания Red Wings уже четвертый день задерживает и отменяет рейсы. Сегодня на сутки перенесли вылет чартера из Екатеринбурга в Анталью и отменили рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, рейс WZ-3061 должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:10. Но время вылета перенесли на 16 августа, 01:45. На рейс зарегистрированы 413 пассажиров.

«Причина задержки авиарейса – позднее прибытие воздушного судна. Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостиницах «Азимут» и «Лайнер», – сообщили в прокуратуре.

На текущий момент еще не вылетел рейс WZ-3071, который перенесли с 14 августа. Планировалось, что вылет состоится сегодня в 14:40. Предположительно, очередная задержка будет недолгой и туристы отправятся на отдых в 15 часов.

Кроме того, авиакомпания только что сообщила об отмене рейса из аэропорта Жуковский (Москва) в Шарм-эш-Шейх. Рейс WZ-3025 не состоится. Пассажирам предлагают лететь завтра в 03:40 (время московское) на рейсе WZ-3027. До вылета людям предлагают разместиться в отеле.

Сегодня в течение дня авиакомпания на своих бортах выполнит два рейса из Екатеринбурга в Анталью и один рейс – обратно, еще один – из Антальи в Жуковский. Также туристов продолжает вывозить авиакомпания Pegas Fly («Икар»). Сегодня перевозчик совершит рейсы из Шарм-эш-Шейха в Казань и обратно, из Шарм-эш-Шейха в Жуковский, из Жуковского – в Анталью, а также из Антальи в Казань и обратно.

«Причиной случившегося стала серьезная внештатная ситуация – одновременное обнаружение технических неисправностей у двух выполнявших рейсы воздушных судов. Несмотря на предпринятые авиакомпанией все возможные меры по их вводу в строй, необходимый результат, к сожалению, не был оперативно достигнут, – объяснил проблемы гендиректор авиакомпании Евгений Солодилин. – Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые авиакомпанией меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением. Мы полностью принимаем ответственность за произошедшие задержки и приносим искренние извинения всем пассажирам».

Туристам из Екатеринбурга, которые не смогли вовремя вылететь в период с 12 по 14 августа, авиакомпания предоставит сертификаты на бесплатный полет по региональным направлениям с вылетом из Кольцово. Речь идет о тех, чьи рейсы были серьезно задержаны (WZ-3062 от 12 августа, WZ-3061 и WZ-3072 от 13 августа, WZ-3071, WZ-3062 и WZ-3061 от 14 августа).

Напомним, веерные задержки рейсов авиакомпании Red Wings начались в субботу, 12 августа. Тогда из Екатеринбурга в Анталью не вылетели несколько сотен туристов. Они провели в отеле возле аэропорта более двух суток. На два дня позже из Антальи вылетели и отдыхавшие там уральцы. Они рассказали, что провели это время «на чемоданах», потому что информация о времени вылета постоянно менялась.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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