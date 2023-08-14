«Сидим на чемоданах, а кто-то покупает билеты за 120 тысяч»: застрявшие в Анталье туристы ждут рейса домой

Туристы уже третий день не могут вылететь из Антальи домой, в Екатеринбург. По рассказам уральцев, некоторые уже бронируют билеты самостоятельно: на семью – 120 тысяч рублей.

«У нас ощущение, что мы тут на месте знаем больше, чем все туроператоры. Все звонят «Анексу», «Пегасу», «Коралу», ничего сказать про рейс не могут. То нам говорят, что через час поедем в аэропорт. То говорят, что еще на полдня здесь остаемся. Сидим в итоге на чемоданах. Наш самолет говорят, что все-таки сломался, ждут деталей. Знаю, что одни ребята сами купили себе билет на регулярном рейсе за 120 тысяч рублей до Екатеринбурга. Многим надо было уже сегодня на работу выйти», – рассказали «Новому Дню» туристы, застрявшие в Анталье.

На сегодняшний день билетов на прямые рейсы Анталья – Екатеринбург уже нет. Можно добраться с пересадкой в Москве. Такой билет стоит 38 тысяч рублей на человека, в пути придется провести почти 9 часов (вместо обычных 5 часов «напрямую»). На завтра есть прямые рейсы за 29 тысяч.

Напомним, туроператор Pegas Touristik сообщил, что сегодня во второй половине дня за туристами вылетит дополнительный рейс компании Pegas Fly по маршруту Москва – Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург. Сбой в полетной программе произошел из-за того, что один из самолетов авиакомпании Red Wings в субботу не вылетел из Антальи в Екатеринбург. Из-за этого часть туристов не могут вернуться с отдыха из Турции. Другие екатеринбуржцы третьи сутки не могут вылететь на курорты. По сообщению транспортной прокуратуры, на рейс в Анталью зарегистрированы 410 человек, а по данным Генконсульства РФ, в Анталье на рейс в Екатеринбург – 200 человек. Все пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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