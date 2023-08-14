Туристы из Екатеринбурга третьи сутки не могут улететь в Турцию, у отдохнувших тоже проблемы

Туристы из Екатеринбурга уже третьи сутки не могут улететь на турецкий курорт. Рейс авиакомпании Red Wings задерживается – вылет должен был состояться в субботу днем, однако его несколько раз переносили. Из-за этого произошли сбои и с обратными рейсами – екатеринбуржцы, которые уже отдохнули в Анталье и должны были вернуться домой, двое суток не могут вылететь с турецкого курорта.

Напомним, по сообщению транспортной прокуратуры, на рейс в Анталью зарегистрированы 410 человек, а по данным Генконсульства РФ, в Анталье на рейс в Екатеринбург – 200 человек. Все пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием.

Ранее Роспотребнадзор объяснял, какие требования пассажиры могут предъявить к авиакомпании в случае задержек рейсов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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