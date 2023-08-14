Роспотребнадзор напомнил, что делать пассажирам задержанных рейсов

Роспотребнадзор напомнил, какие права есть у пассажиров задержанных авиарейсов. Специалисты рассказали, что перевозчик обязан вернуть стоимость даже невозвратного билета, если пассажир задержанного рейса захочет отказаться от перелета. Кроме того, авиакомпания должна будет возместить убытки и компенсировать моральный вред – для этого пассажир должен обратиться к перевозчику с претензией. «Если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев», – добавили в ведомстве.

Также пассажиры могут взыскать с авиакомпании штраф за опоздание – за каждый час 25% от МРОТ, но не более 50% стоимости авиабилета. «Если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», – уточнили в Свердловском управлении Роспотребнадзора.

Там рассказали, что авиакомпания должна организовать бесплатные услуги при задержке рейса – предоставить пассажирам возможность хранения багажа, посещения комнаты матери и ребенка путешественникам с детьми до 7 лет, обеспечить водой, двумя телефонными звонками и возможностью отправить два электронных письма при задержке рейса на срок более двух часов, а при задержке дольше четырех часов – горячим питанием (раз в шесть часов днем и раз в восемь часов, если рейс задерживают ночью). При задержке самолета больше чем на восемь часов пассажиров должны разместить в гостинице, а если рейс задерживается ночью, то при вынужденном ожидании от шести часов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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