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Среда, 16 августа 2023, 09:19 мск

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Следственный комитет возбудит уголовное дело в отношении Red Wings за задержку рейсов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

«С 12 по 14 августа 2023 года российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета. Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. возбудить уголовное дело», – сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, веерные задержки рейсов авиакомпании Red Wings начались 12 августа. Два из трех Boeing-777, используемых перевозчиком на дальних направлениях, вышли из строя. В результате туристы из Екатеринбурга два дня не могли улететь в Турцию, а отдыхавшие в Анталье – вернуться домой. Задерживались и отменялись рейсы и в других городах России. По дороговоренности с авиакомпанией Pegas Fly («Икар») часть пассажиров вывозили дополнительными рейсами.

Москва, Анастасия Истомина

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