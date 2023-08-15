Очередной рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживают: людей вывели из самолета

Очередной рейс Red Wings не вылетел из Екатеринбурга в Анталью. Борт после суточной задержки должен был отправиться сначала в 14:40, затем – в 15:00. Пассажиры даже прошли на посадку, но затем их попросили покинуть самолет.

По данным онлайн-табло Кольцово, посадка на рейс WZ-3071 закончена. Но время вылета в очередной раз изменилось: сейчас значится 18:30. Этот рейс должен был вылететь из Екатеринбурга еще вчера, 14 августа.

Как ранее писал «Новый День», сегодня авиакомпания перенесла на сутки и другой вылет. Рейс WZ-3061 должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:10. Но время вылета перенесли на 16 августа, 01:45. На рейс зарегистрированы 413 пассажиров.

«Причина задержки авиарейса – позднее прибытие воздушного судна. Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостиницах «Азимут» и «Лайнер», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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