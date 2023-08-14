Red Wings прокомментировал ситуацию с задержкой турецких рейсов: из строя вышли два самолета Boeing-777

В авиакомпании Red Wings рассказали, что задержка рейсов из Екатеринбурга в Анталью и из Антальи в Екатеринбург произошла из-за технической неисправности сразу двух самолетов. Поэтому вывозить туристов будут бортами другого перевозчика.

«Задержка рейсов WZ-3061 и WZ- 3062 произошла по причине внештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна «Боинг-777» из трех имеющихся в парке авиакомпании. Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного суда у авиакомпании «Северный ветер» для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Борт авиакомпании «Северный ветер» в настоящий момент вылетел из Москвы в Екатеринбург для отправки пассажиров в Анталию. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург. Авиакомпания приносит извинения, мы понимаем, что задержки рейсов вызвали неудобства, благодарим пассажиров за понимание и терпение», – сообщили в авиакомпании.

Напомним, в субботу туристы из Антальи не смогли вернуться в Екатеринбург после завершения отдыха. Обратный рейс из Екатеринбурга в Турцию также откладывался несколько раз, туристы до сих пор находятся в отеле рядом с аэропортом Кольцово. Некоторые отдыхавшие в Турции уже купили обратные билеты за свой счет. Другие ждут отправки домой в отелях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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