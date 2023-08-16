Red Wings вернул в строй все свои «Боинги» и обещал наладить расписание с сегодняшнего дня

Авиакомпания Red Wings обещает с 13 часов 16 августа вернуться к своему расписанию и отправлять пассажиров без задержек. Два самолета Boeing-777, которые ранее вышли из строя, удалось отремонтировать и вернуть на линии.

«Авиакомпания информирует, что все три имеющиеся в парке воздушные суда Boeing-777 исправны и выполняют полеты. Начиная с 11:00 UTC 16.08.23 мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Однако задержанные ранее рейсы сегодня ночью вылетали с задержкой от перенесенного времени. Так, рейс WZ-3071 (перенесен с 14 августа) должен был вылететь вчера в 15 часов, затем – в 18:30, но в итоге отправился в Турцию только в 22:45. Общее время задержки составило 38 часов. 32 пассажа отказались от воздушной перевозки, – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Еще один рейс – WZ-3061 – в Анталью обещали отправить в 01:45 (должен был вылететь 15 августа в 01:10), но вылетел он только в 5 часов утра. Рейсы, которые запланированы из Кольцово после обеда, пока обозначены на табло своевременно.

Напомним, веерные задержки самолетов авиакомпании Red Wings начались 12 августа. Два из трех Boeing-777, используемых перевозчиком на дальних направлениях, вышли из строя. В результате туристы из Екатеринбурга два дня не могли улететь в Турцию, а отдыхавшие в Анталье – вернуться домой. Задерживались и отменялись рейсы и в других городах России. По договоренности с авиакомпанией Pegas Fly («Икар») часть пассажиров вывозили дополнительными бортами.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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