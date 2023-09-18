У самолета Red Wings, летевшего в Екатеринбург, отказал двигатель

У самолета авиакомпании Red Wings, который накануне ночью совершал рейс Анталья – Екатеринбург, отказал двигатель, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Неисправность обнаружилась, когда самолет находился над Каспийским морем, пилоты запросили посадку в Казахстане, в итоге борт приземлился благополучно, но не в Екатеринбурге, а в Актобе.

Рейс в Кольцово должен был прибыть в 02:30, сейчас табло аэропорта показывает время 14:05.

Напомним, ранее Свердловская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейсов авиакомпании RedWings, в том числе с задержкой вылетит борт в Анталью – вероятно, тот самый, который совершил вынужденную посадку в Актобе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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