За туристами из Екатеринбурга отправили запасной борт в Казахстан

Пассажиров рейса WZ-3072, которые оказались в Актобе вместо Кольцово, доставят в Екатеринбург запасным бортом, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Red Wings. Там уточнили, что он должен был вылететь в Екатеринбург в 10:50 московского времени.

В авиакомпании не назвали причину посадки рейса Анталья-Екатеринбург в Казахстане, равно как и то, какое время понадобится, чтобы восстановить расписание полетов.

Напомним, задержки у Red Wings наблюдаются с субботу, когда задержаны были рейсы из столичных аэропортов, сегодня стало известно и о задержке нескольких рейсов из Екатеринбурга. По данным канала «Авиаторщина», у «Боинга», который летел из Антальи в Екатеринбург, отказал один из двигателей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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