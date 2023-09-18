Начальника управления автодорог отправили в отставку

В Свердловской области уволен начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов. Как сообщает ДИП, ходатайство об увольнении было подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области.

Вячеслав Данилов родился в 1976 году. В 2000-2008 годах работал на ОАО «НТМК», потом в администрации Нижнего Тагила. В управление автодорог он пришел в 2012 году, стал начальником – в 2017-м.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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