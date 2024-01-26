Экс-начальника Управления автомобильных дорог оставили в СИЗО до 17 марта

Свердловский областной суд оставил под стражей до 17 марта бывшего начальника Управления автомобильных дорог области Вячеслава Данилова.

Данилова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В сентябре 2023 года он был помещен под стражу. 15 января Ленинский райсуд продлил срок ареста до 17 марта. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу на это постановление, но безуспешно, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова отправили в отставку в сентябре прошлого года. Ходатайство об увольнении было подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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