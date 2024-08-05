На Урале назначен новый руководитель управления автодорог

Замминистра транспорта Свердловской области Денис Чегаев с сегодняшнего дня назначен начальником Управления автомобильных дорог региона.

Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», Евгений Куйвашев уже подписал все необходимые документы.

Напомним, предыдущего начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова отправили в отставку в сентябре прошлого года. Вскоре он был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В прошлом месяце задержали бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова. 11 июля его отправили под домашний арест в связи с обвинением по той же статье УК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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