Бизнес-центр «Манхэттен» эвакуировали из-за пожара

Сегодня днем в бизнес-центре «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге случился пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 15:28. Прибывшие пожарные установили, что горит помещение на 3-м этаже. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Людей из здания эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

В 15:44 пожарные локализовали огонь. На месте работают 42 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»