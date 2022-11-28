Силовики установили участников стрельбы в бизнес-центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство на охранников бизнес-центра «Манхэттен». Как ранее писал «Новый День», вечером 25 ноября в помещение ворвались люди с огнестрельным оружием и несколько раз выстрелили в сотрудников. Два человека получили ранения, но они выжили благодаря работе медиков.

Как заявил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых, сыщики установили личности предполагаемых нападавших. Сейчас полицейские разыскивают их. Тех, кто владеет информацией о подозреваемых, просят позвонить по круглосуточному телефону доверия МВД.

В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц». Следователи назначили несколько судебных экспертиз.

По данным СМИ, нападение может быть связанно с конфликтом между двумя управляющими компаниями, которые уже несколько месяцев делят бизнес-центр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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