Ушло в суд уголовное дело о покушении на убийство в бизнес-центре «Манхэттен»

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о стрельбе в бизнес-центре «Манхэттен» в ноябре 2022 года, тогда были ранены два человека.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в суд направлено дело в отношении 39-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.

Напомним, вечером 25 ноября 2022 года в помещение на улице Мамина-Сибиряка ворвались люди с огнестрельным оружием и несколько раз выстрелили в сотрудников. Два человека получили ранения, они выжили благодаря своевременной помощи медиков.

«Поводом для этого криминального инцидента послужило то, что в 2022 году между двумя управляющими компаниями имелся спор из-за права обслуживания и оказания охранных услуг в указанном бизнес-центре», – отметили в СКР.

Нападавшие с места происшествия скрылись и были объявлены в розыск. В начале июня 2025 года одного из обвиняемых задержали на территории другого региона и этапировали в Екатеринбург.

Следователи провели комплекс судебных экспертиз: медицинские, баллистические, генетические и психолого-психиатрическую. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube