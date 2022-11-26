В одном из бизнес-центров Екатеринбурга неизвестные открыли стрельбу

В Екатеринбурге неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре «Манхэттен».

Как пишет портал е1 сл ссылкой на очевидцев, неизвестные с дробовиком и травматическим оружием напали на охрану одной из управляющих компаний. Якобы есть пострадавшие. Дело в том, что вокруг БЦ уже несколько месяцев идет имущественный спор, в котором за право управления борются две компании.

Сейчас в ЧП разбираются правоохранительные органы. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 1 около 21:30. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», – сообщили порталу е1 в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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