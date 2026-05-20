Присяжные признали виновным участника перестрелки в БЦ «Манхеттен»

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга присяжные вынесли вердикт по уголовному делу в отношении Амерхана Юсупова – одного из участников перестрелки в БЦ «Манхэттен» в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе суда, Юсупову было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом. Подсудимый вину не признал. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. На этом работа заседателей закончена, коллегия присяжных распущена. Сегодня в 12:00 в Кировском суде состоятся прения сторон. Последнее слово останется за судьей.

Как уже писал «Новый День», вечером 25 ноября 2022 года в помещение БЦ «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка ворвались двое мужчин с огнестрельным оружием и несколько раз выстрелили в сотрудников. Два человека получили ранения, они выжили благодаря своевременной помощи медиков.

Нападавшие с места происшествия скрылись и были объявлены в розыск. В начале июня 2025 года одного из обвиняемых, Амерхана Юсупова, задержали на территории другого региона и этапировали в Екатеринбург. По версии обвинения, осенью 2022 года Юсупов пытался совершить рейдерский захват бизнес‑центра «Манхэттен», принадлежащего его оппоненту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

