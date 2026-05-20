Вынесен приговор участнику нападения на БЦ «Манхэттен»

В Екатеринбурге вынесен приговор Амерхану Юсупову – одному из участников вооруженного нападения на БЦ «Манхэттен» в ноябре 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, нападение произошло 25 ноября 2022 года, в 21:20. Юсупов и его сообщник, дело которого будет рассматриваться отдельно, ворвались в холл первого этажа бизнес-центра.

Первым стрельбу из охотничьего ружья 12-го калибра открыл сообщник Юсупова, тяжело ранив одного из администраторов бизнес-центра. Мужчина получил огнестрельное дробовое ранение мягких тканей и костных структур правой половины лица, а также проникающее корнеосклеральное ранение правого глаза, что эксперты расценили как причинение тяжкого вреда здоровью.

Юсупов выстрелил во второго охранника, причинив ему поверхностные ранения грудной клетки. После этого оба нападавших скрылись. В начале июня 2025 года Амерхана Юсупова задержали на территории другого региона и этапировали в Екатеринбург.

Юсупову было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом. Подсудимый вину не признал. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Сегодня утром присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Затем Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Амерхану Юсупову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube