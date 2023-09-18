Количество заболевших ОРВИ за неделю выросло почти в два раза

За неделю в Свердловской области зарегистрировали более 41,6 тысячи новых случаев ОРВИ, что почти в два раза больше, чем неделей ранее (23 тысячи). 70% всех больных – это дети.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора добавляют, что уровень заболеваемости на 7,7% выше среднемноголетнего уровня. Несколько десятков человек обследовали в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ. Выделены риновирусы и коронавирус.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 19 148 случаев ОРВИ, что на 73% выше уровня прошлой недели и выше среднемноголетнего уровня на 3,4%. Причем в некоторых районах города болеют чаще (заболеваемость выше среднеобластной в полтора раза): в Академическом, Чкаловском и Кировском районах. Кроме того, повышеный показатель в нескольких муниципалитетах: Каменск-Уральский и Каменский район, Богданович, Сухой Лог, Талица.

В Свердловской области от гриппа привито на текущий момент менее 10% населения при необходимости охватить вакцинацией 65%. Прививки поставили 413 тысяч человек. Эпидемиологи рекомендуют не медлить с вакцинацией: чем выше коллективный иммунитет, тем меньше вероятность эпидемии гриппа. Напомним, грипп ждут в регионе уже в ноябре. Не исключено, что будет много случаев микст-инфекций: когда грипп соединится с коронавирусом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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