Владимир Шахрин назвал Мишу Козырева* «людоедом» из-за слов о Прилепине

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассорился с музыкальным продюсером Мишей Козыревым (признан иноагентом). Причиной стало отношение Козырева* к покушению на Захара Прилепина.

Как сообщает канал «RT на русском», Шахрин увидел видеозапись, на которой Козырев* вместе с поэтессой Верой Полозковой смеётся над покушением на Захара Прилепина. Музыкант возмутился и написал старому знакомому, чтобы прояснить его позицию.

«Я пишу, дословно: «Миша, это монтаж или вы на самом деле со смехом ржёте над этой ситуацией? Над покушением на человека в машине, где сидел его, Захара Прилепина, ребёнок?..» Он мне пишет: «Вова, людей убивать нельзя, но Захар Прилепин не человек, он чудовище. А чудовищ убивать можно», – сказал Шахрин в интервью блогеру Лилии Абрамовой.

«Они же нас людоедами называли... Но я вижу перед собой реальных двух людоедов», – отметил лидер «Чайфа». Переубеждать оппонента Шахрин не стал и заблокировал его контакт – «понял, что этот человек мне больше не нужен».

Напомним, автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, был взорван 6 мая в деревне Пионерское Борского района Нижегородской области. По данным СМИ, под днище машины было заложено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Прилепина госпитализировали с ранениями ног, его водитель погиб.



*признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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