Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ее слова передает сайт «МВД медиа». Личность подозреваемого пока не раскрывается.

Задержанный по подозрению в покушении на писателя – 30-летний житель Нижегородской области, недавно получивший гражданство России, информирует РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять диверсионная группа. Сейчас «идет поиск возможных соучастников преступления», – сказал собеседник агентства.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, был взорван сегодня утром в деревне Пионерское Борского района Нижегородской области. По данным СМИ, под днище машины было заложено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Прилепина госпитализировали с ранениями ног, его водитель погиб. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писатель в результате покушения получил «незначительные переломы», угрозы его здоровью нет. «Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», – написал глава области в Telegram.

По факту подрыва автомобиля с Прилепиным Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК РФ и специалисты-взрывотехники. «Следователи СК России во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления», – говорится в сообщении.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что покушение на его соратника Захара Прилепина было «спланированным и организованным терактом», за которым стоит «безнаказанная укронацистская хунта», которая «вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО».

Москва, Наталья Петрова

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