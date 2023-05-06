МВД ищет соучастников теракта против Захара Прилепина

Правоохранители разыскивают соучастников, причастных к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщает МВД России.

«Розыск возможных соучастников продолжается», – сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, чьи слова приводит сайт «МВД медиа».

До этого МВД сообщило о задержании подозреваемого в причастности к подрыву машины писателя. Там уточнили, что задержанный ранее был судим.

«В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семеновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы», – сказала Волк.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, был взорван сегодня около 11:00 в деревне Пионерское. По данным СМИ, под днище машины было заложено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Прилепина госпитализировали с ранениями ног, его водитель погиб. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram, что писатель в результате покушения получил «незначительные переломы», угрозы его здоровью нет.

По факту подрыва автомобиля с Прилепиным Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).

Москва, Наталья Петрова

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