Захар Прилепин получил ранения при взрыве автомобиля под Нижним Новгородом

В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с писателем Захаром Прилепиным. Он получил ранения, его водитель погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, взрыв произошел на трассе в Борском районе. Сработало радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, заложенное в днище машины, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован», – сообщили агенству в экстренных службах.

РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, что Прилепин получил тяжелые ранения, у него повреждены обе ноги. Телеканал «Звезда» со ссылкой на медиков сообщает, что Прилепин госпитализирован с ранением ног.

Между тем в пресс-службе Прилепина заявили, что писатель в порядке. «Что именно произошло, пока не можем сказать. Но Захар Прилепин в порядке», – сообщили там «Интерфаксу». Об этом же заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», – написал он в своем телеграм-канале.

В Следственном комитете России сообщили, что «следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин».

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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