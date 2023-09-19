Энергетики Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» и ЕТК подготовили энергообъекты и сети к зиме

В городах Свердловской области начинается отопительный сезон. По словам специалистов Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» и ЕТК, вложения в ремонтную кампанию и инвестиционную программу позволяют уверенно смотреть вперед: все потребители будут обеспечены надежным теплоснабжением.

О том, что было сделано в последние месяцы, рассказал на пресс-конференции главный инженер по генерации Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Павел Родин. По его словам, объем ремонтной кампании по подготовке к зиме составил 840 млн рублей, в том числе – 635 млн по объектам генерации, 205 млн – по теплосетям. Объем инвестпрограммы на 2023 год – 1 млрд 823,9 млн рублей. Среди крупнейших объектов, которые были отремонтированы этим летом – турбины и генераторы № 3 и 4 Ново-Свердловской ТЭЦ, водогрейный котел №3 Гурзуфской котельной. В Первоуральске и Нижней Туре план по ремонту теплосетей выполнен почти на 150%.

Запасы резервного топлива (мазута) по состоянию на 1 августа составили 28 860 тонн, что на 20% выше утвержденных нормативов. Угольные котельные тоже обеспечены в полном объеме, дополнительный резерв – 4000 тонн. «Вложения, которые мы сделали, позволяют уверенно смотреть в зиму», – отметил Павел Родин.

Исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков добавил, что в Екатеринбурге этим летом прошли четыре этапа опрессовок, при этом все они – без отключения горячей воды, чтобы не доставлять неудобств потребителям. В ходе гидравлических испытаний было оперативно выявлено 283 повреждения. Еще 188 дефектов на 9 километрах сетей энергетики обнаружили с помощью робота, методом внутритрубной диагностики.

В рамках инвестиционной программы ЕТК в 2023 году было заменено 21,46 км теплосетей, плановый ремонт проведен на 17,5 км теплосетей, устранены повреждения на 19,88 км. В этом году была завершена замена крупной магистрали на улице Победы, сейчас там заканчивается благоустройство территории. Проведен капитальный ремонт на магистрали М-1 на участках Верхняя Пышма – Среднеуральск и в районе «Веера». На сегодня в городе обеспечены все необходимые условия для подключения тепла, подчеркнул Андрей Шмельков.

Добавим, что в этом году ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба». С ее помощью потребители могут быстро узнать причины и сроки отсутствия в доме горячей воды и тепла. Для этого надо зайти на сайт https://tss.tplusgroup.ru ,выбрать свой регион и ввести адрес.

В то же время энергетики отмечают, что, к сожалению, многие потребители входят в отопительный сезон с крупной задолженностью за тепловую энергеию. Общая сумма долгов на 1 сентября – 6,3 млрд рублей. Больше половины этой суммы, 3,37 млрд рублей, приходится на долю управляющих компаний и ТСЖ, и только 970 млн рублей – на население. В Свердловском филиале «Энергосбыт Плюс» напоминают, что до 30 сентября в компании действует акция «Осенний марафон», которая позволяет погасить дебиторскую задолженность без пеней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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