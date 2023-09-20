Цены снова выросли: больше всего подорожали фрукты, овощи и автомобили

Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8% после 4% в июле. По словам экспертов, из-за ослабления рубля подорожали иномарки, импортные фрукты и овощи, а еще – запчасти для сельхозтехники, что привело к росту цен и на местные продукты.

Продукты

В среднем продовольственные товары подорожали на 2% (к августу прошлого года), в том числе «плодоовощная продукция» – на 24,5%. Хотя обычно в конце лета сезонные фрукты и овощи становятся дешевле, в этом году это было не так ярко выраженно. Причина – в росте курса валют.

«Выросли годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы и яблоки. В условиях ослабления рубля выросли издержки отечественных сельхозпроизводителей на обслуживание импортной сельскохозяйственной техники, а также на закупку ГСМ. Это привело к менее значительному, чем обычно, сезонному снижению цен на некоторые российские овощи – картофель, морковь, свеклу, в результате годовой темп прироста цен на них увеличился, – рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. – Выросли издержки региональных птицефабрик и свинокомплексов на приобретение импортных запчастей к оборудованию и кормовых добавок. В результате заметно ускорился годовой рост цен на свинину и мясо птицы».

Непродовольственные товары

Рост цен на непродовольственные товары в августе в годовом выражении ускорился до 3,62% после 2,1% в июле. Эксперты объясняют это тем, что свердловчане активно скупали автомобили, бытовую технику, смартфоны и так далее. Вероятно, люди опасались подорожания в связи с ростом курса валют.

«Это привело к повышению цен на широкий круг товаров. В частности, в годовом выражении ускорился рост цен на новые и подержанные иномарки, замедлилось снижение цен на бытовую технику, смартфоны и телевизоры», – пояснили в Уральском ГУ Банка России. Также выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Услуги

Единственный раздел, где корректировка инфляции в августе была в сторону снижения, – это услуги. Темп прироста цен здесь снизился до 10,35% после 12,21% в июле. Эксперты объясняют это снижением цен на авиа и жд билеты, речные круизы, а еще – погодой (многие предпочли отдыхать на Урале).

«Авиаперевозчики расширили свои полетные программы. Это способствовало тому, что рост цен на туры в Турцию в регионе замедлился, а туры в Закавказье стали дешеветь быстрее. Благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений, цены на билеты в плацкартные вагоны стали ниже, чем в августе прошлого года», – отметила экономист Уральского ГУ Банка России Анна Саввулиди.

Добавим, что в целом годовая инфляция в Свердловской области в августе была выше, чем по Уральскому федеральному округу (3,74%), но ниже, чем по России в целом (5,15%). Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 6-7% в 2023 году. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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