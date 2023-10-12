С начала года цены в Свердловской области выросли на 4,5%

В сентябре в Свердловской области цены в среднем выросли почти на 1%, с начала года – на 4,5%. Больше всего подорожали фрукты, овощи и непродовольственные товары.

В сентябре 2023 года по сравнению с августом индекс потребительских цен составил 100,92%, по сравнению с началом года – 104,48%, – сообщает сегодня Свердловскстат. Сильнее всего подорожали плодоовощная продукция (+2,5% за месяц, +33,2% за год), услуги (+0,57% за месяц и 11% за год) и непродовольственные товары (+1,34% за месяц, 4,74% за год).

В первую неделю октября на 5-6% дешевле стал «борщевой набор», что объясняется сезонностью. На 1-2% подорожали свинина, курица, колбаса, молоко, сметана, яйца, рис и гречка.

Как ранее писал «Новый День», годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8% после 4% в июле. Это объяснялось ростом курса валют, а вслед за этим – и цен на импортные фрукты, комплектующие для сельхозтехники, топливо и так далее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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