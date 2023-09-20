Бастрыкин взял на контроль дело подростка, выстрелившего в голову сверстнику

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета свердловских следователей о расследовании инцидента с подростками.



Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге 15-летний мальчик случайно выстрелил из пневматического пистолета в голову ровесника. Пострадавшему мальчику была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту происшествия. Установлено, что подросток произвел выстрел по неосторожности.



«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СКР.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»