«Феномен третьей недели сентября»: психологи советуют родителям школьников дать детям отдых

К третьей неделе сентября многие родители школьников замечают, что дети все труднее встают по утрам, не хотят делать домашнее задание и чувствуют усталость. Психологи советуют обращать внимание на самочувствие школьников, не давать им чрезмерные нагрузки и фиксировать внимание на приятных вещах.

У психологов и педиатров есть термин «феномен третьей недели сентября». Обычно к этому времени растет количество обращений за профессиональной помощью: между родителями и детьми нарастают конфликты. Как рассказала детский психолог Юлия Латышева, апатия к середине первой четверти – нормальное явление.

«Этот период – один из сложных в плане адаптации к процессу обучению. Первые радости от встречи с друзьями 1 сентября прошли, вставать по утрам осенью сложно, рутина надоела, а усталость от уроков уже накопилась, – говорит специалист. – Если ребенка еще и оценки не очень радуют, у него может упасть мотивация. Родители жалуются, что не могут уговорить ребенка делать домашние задания, в итоге все нервничают».

Родителям в такой ситуации советуют прислушиваться к своему ребенку, наблюдать за его поведением. «Я бы посоветовала давать ребенку больше отдыхать, создавать для него моменты расслабления, удовольствия. Вспомните, что вашему ребенку нравится больше всего, чем он любит заниматься? Давайте ему эту возможность, не нагружайте только одними школьными делами. Фиксируйте его внимание на чем-то приятном: проснулся – смотри сегодня солнце и тепло, идете домой – предложите какое-то угощение и так далее. Спрашивайте своего ребенка после школы не что ему задали и какие оценки он получил, а что-то, что бы настроило его на позитив: что его рассмешило на переменах? Какие истории друзья рассказали? Сами про себя рассказывайте что-то вдохновляющее, а не жалуйтесь, как вы устали совмещать работу и помощь с уроками», – говорит Юлия.

Если у ребенка не ладится с учебой или нет успехов на каких-то дополнительных занятиях, он может чувствовать себя неудачником. И тогда важно создавать для школьника ситуации успеха. Это не обязательно должно быть связано с уроками, но такие победы дают силы и на учебную деятельность. К неудачам же стоит относиться сочувственно: у детей в школе огромная нагрузка, и не по всем предметам школьник может одинаково успевать.

Еще один совет, который психологи традиционно дают родителям школьников, – не брать ответственность на себя. Школа и домашние задания – это ответственность самого ребенка. Не нужно учиться за него, нужно постараться создать нужный настрой.

Врачи же напоминают, что осенью и у взрослых, и у детей могут быть физиологические причины для апатии, сонливости и плохого настроения. Главный фактор, который приводит к осенней хандре, – снижение выработки витамина D, – рассказывала ранее врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур. Витамин можно принимать самостоятельно, но в профилактической дозе, указанной в инструкции. При этом важно знать первоначальный уровень витамина, чтобы подобрать правильную дозу. Для этого нужно сдать кровь на анализ.

Сонливость же объясняется повышением концентрации мелатонина, который сигнализирует организму о том, что пора готовиться ко сну. И опять же – причина в том, что темнеет осенью раньше. Но и с этим можно бороться подручными средствами. Например, употреблять в пищу продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи (например, миндаль) и другие. Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости – дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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