«Госуслуги» призвали уральцев сообщать об угрозе теракта (СКРИН)

Сегодня с утра жителям Свердловской области стали приходить тревожные сообщения с портала Госуслуг – граждан просят сообщать об угрозе террористических актов.

В самом письме содержится предложение скачать на свой мобильный телефон приложение «Радар». «В приложении «Радар» можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», – информируют «Госуслуги».

Напомним, с 24 февраля 2022 года власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз. Впервые об атаке дрона по территории России стало известно 19 июня 2022 года. Тогда БПЛА залетел в Беловский район Курской области и сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. С того дня власти регионов заявляли об атаках каждый месяц. С 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках беспилотников в России сообщалось ежедневно. Новая волна ежедневных сообщений началась 6 августа и длилась до конца августа. 30 августа произошла самая масштабная атака дронов по российской территории. О нападении сообщили власти сразу семи регионов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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