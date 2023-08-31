В России с начала СВО было совершено более 500 атак с помощью дронов

Сегодня ночью средствами противовоздушной обороны был сбит дрон, летевший по направлению к Москве. В целом с 24 февраля 2022 года власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Об этом сообщается в статье, опубликованной РБК.

«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Впервые об атаке дрона по территории России сообщили 19 июня 2022 года. Тогда губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что БПЛА залетел в Беловский район и сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. С того дня власти регионов заявляли об атаках каждый месяц.

С 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках беспилотников в России сообщалось ежедневно. Новая волна ежедневных сообщений началась 6 августа и длится по сегодняшний день. 30 августа произошла самая масштабная атака дронов по российской территории. О нападении сообщили власти семи регионов.

О наличии разрушений или пострадавших за все время упоминалось в 110 заявлениях. Чаще всего украинские беспилотники атаковали Белгородскую область: с 24 февраля 2022 года региональные власти и Минобороны 289 раз сообщили о появлении БПЛА над территорией субъекта. Это более 56% от всех сообщений о дронах.

Москва, Зоя Осколкова

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